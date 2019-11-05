Бабушку сбили во Мстихино

Днём в понедельник, 4 ноября, на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» под колеса «Хендая» попала 68-летняя женщина.

Авария произошла во Мстихино на перекрестке с улицей Центральной около 14:00. По предварительным данным ГИБДД, 34-летний мужчина за рулем «Хендая» ехал в крайнем правом ряду в сторону Киевской трассы и сбил пенсионерку. Она переходила проезжую часть по регулируемому переходу.

С различными травмами пострадавшую отвезли в больницу.

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