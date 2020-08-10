В Калуге 30-летний мужчина погиб под колёсами «Фольксвагена»

Вечером в воскресенье, 9 августа, смертельное ДТП произошло на дороге между Калугой и деревней Андреевское, сообщает управление ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 41-летний мужчина за рулём «Фольксвагена» ехал в сторону города и насмерть сбил 30-летнего мужчину, который переходил проезжую часть не по переходу.

Точные обстоятельства аварии устанавливаются, говорят в полиции.

Напомним, также вечером 9 августа смертельное ДТП произошло на трассе М3 «Украина» в Мещовском районе. Там погиб водитель «Опеля».

Тем временем

На десятках улиц Калуги 11 августа отключат воду. Подробности.