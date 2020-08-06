В Калуге «Хендай» сбил мотоциклиста

Днём в четверг, 6 августа, на Безымянном переулке в Калуге столкнулись легковой автомобиль «Хендай» и мотоцикл «Ямаха», сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, 42-летняя женщина за рулём автомобиля выезжала с прилегающей территории и не уступила дорогу мотоциклисту. Различные травмы в ДТП получил 31-летний водитель «Ямахи», рассказали KP40 в УГИБДД по Калужской области.

Напомним, Безымянный переулок в последние недели используется автомобилистами для объезда перекрытого участка улицы Московской. Поэтому интенсивность трафика там существенно возросла.

Ранее мы рассказывали, что 5 августа мотоциклист разбился в Боровском районе.

31-летний мотоциклист получил различные травмы, рассказали KP40 в УГИБДД.

Тем временем

В Калуге маршрутка застряла на газоне, пытаясь объехать перекрытый участок улицы Московской. Видео.