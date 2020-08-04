В Калуге на улице Хрустальной парень выпал из окна и разбился насмерть

Вечером в понедельник, 3 августа, в Калуге молодой человек выпал из окна многоэтажки и разбился насмерть. Информацию об этом калужане опубликовали в соцсетях. В калужском региональном управлении Следственного комитета подтвердили KP40, что данный инцидент действительно произошёл. Но больше никаких данных в СК пока не называют.

По информации очевидцев, парень упал с высоты 17 этажа.

Что стало причиной этого происшествия, сейчас устанавливается.

Напомним, в конце июля на улице Плеханова в Калуге выпал из окна и погиб 23-летний мужчина. Тогда в СК заявляли, что он был пьян и упал по неосторожности.

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