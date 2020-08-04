В Калуге залили водой новый 50-метровый бассейн

В Калуге продолжается стройка Дворца спорта на пересечении улиц Ленина и Баррикад. Сдать объект обещают до конца 2020 года.

На днях начались гидравлические испытания 50-ти метрового бассейна. Его впервые залили водой.

На 50% провели гидроизоляцию прыжкового бассейна.

Самая высокая часть комплекса – 16-этажный корпус временного проживания спортсменов. Там сейчас идёт отделка.

Дворец спорта в Калуге обещают сдать к концу 2020 года.

Как сообщает 4 августа пресс-служба правительства, на строительстве объекта задействовано более 600 человек. Работы идут в две смены. При этом врио губернатора Владислав Шапша поручил работать круглосуточно, иначе строители не уложатся в сроки

Напомним, строительство Дворца спорта идёт уже несколько лет. Большую часть из многомиллиардного контракта выплатят строителям из федерального бюджета.

Бассейн для прыжков в воду.

Ледовая арена.

Отделка 16-этажного корпуса.

Комплекс будет состоять из ледовой арены с трибунами на три тысячи мест, водного комплекса с трибунами на 1065 мест и корпуса временного размещения спортсменов на 250 мест. Все здания будут связаны между собой переходом.

В водном комплексе будут 50-метровый плавательный бассейн, бассейн для прыжков в воду, разминочный и детский бассейны с душевыми, раздевалками, техническими и подсобными помещениями.

Подземная парковка рассчитана на 400 машин.

Тем временем

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