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В Калуге уничтожат 298 деревьев

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.08.2020 18:09 5 702
В Калуге уничтожат 298 деревьев

Как мы уже рассказывали, Калугу ждёт массовая вырубка деревьев. Город будут избавлять от ясеня, который заражён вредителем - ясеневой изумрудной узкотелой златкой.

В понедельник, 3 августа, на планёрке в городской управе рассказали, что на данный момент известно о 298 заражённых деревьях. Но коммунальщики продолжают проверку. На этой неделе вместе с представителями управляющих компаний будут осмотрены ясени во дворах многоэтажек.

При этом 70 больных деревьев уже спилили. Дальше необходима полная утилизация, чтобы не допустить распространения вредителя.

На месте спиленных деревьев обещают высадить новые. Какие именно – пока не решено.

Тем временем

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.08.2020 18:09 5 702
Тэги: благоустройство деревья экология
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