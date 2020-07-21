23-летнюю велосипедистку сбили в Обнинске

Вечером в понедельник, 20 июля, на проспекте Ленина в Обнинске произошло ДТП, в котором пострадала 23-летняя девушка.

По предварительным данным управления ГИБДД по Калужской области, пострадавшая на велосипеде переезжала дорогу по пешеходному переходу. В этот момент по дороге ехал 36-летний мужчина на «Шевроле».

У молодой велосипедистки зафиксированы различные травмы.

Фото с места ДТП, в котором пострадала 23-летняя девушка.

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