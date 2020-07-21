В Калужской области три человека пострадали в массовом ДТП на трассе М3 «Украина»

Утром в понедельник, 20 июля, в Обнинске на трассе М3 «Украина» столкнулись три машины.

По предварительным данным, 70-летний водитель «Киа» двигался со стороны Калуги в сторону Москвы и на перекрёстке при повороте налево не уступил дорогу встречному «Опелю». После этого «Опель» врезался в «Рено».

Различные травмы в аварии получили три человека: 30-летний водитель «Опеля», 70-летний водитель «Киа» и 66-летняя пассажирка «Киа».

Фото с места ДТП в Обнинске.

Тем временем

Улицу Кутузова перекроют в Калуге. Подробности.