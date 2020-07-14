В Калужской области пешеход пострадал в массовой аварии

Вечером в понедельник, 13 июля, три машины столкнулись на дороге «Малоярославец – Боровск – Обнинск», а пострадал в итоге пешеход.

По предварительным данным, 50-летний мужчина за рулём «Хендая» двигался со стороны деревни Городня в сторону Обнинска, не справился с управлением и врезался в препятствие. После этого «Хендай» врезался в стоящий «Ниссан», а эта машина сбила 55-летнего мужчину и протаранила фургон «Фольксваген».

С различными травмами в больницу попал 55-летний пешеход, сообщили KP40 в управлении ГИБДД по Калужской области.

Фото с места происшествия.

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