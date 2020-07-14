В центре Калуги мужчина пострадал в лобовом ДТП

Около 21:00 в понедельник, 13 июля, на перекрёстке улиц Плеханова и Пушкина в Калуге столкнулись легковые «Рено» и «Шевроле».
По предварительным данным, 20-летний водитель «Рено» с Пушкина пытался повернуть налево и не пропустил встречный «Шевроле».
Травмы получил 34-летний водитель «Шевроле», рассказали KP40 в управлении ГИБДД по Калужской области.
Тем временем
Калужанин за 8 тысяч купил мятую пластиковую бутылку. Подробности.
В Обнинске закончилась вакцина от бешенства. Подробности.
В Калужской области отложили полноценное открытие детских садов. Подробности.