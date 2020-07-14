Калужанин за 8 тысяч купил мятую пластиковую бутылку

В калужскую полицию обратился мужчина с заявлением о хищении денег. Калужанин рассказал, что увидел в интернете объявление о продаже специализированного датчика. Посмотрев фотографии, он решил купить его и созвонился с продавцом. Тот согласился отправить товар почтой после стопроцентной предоплаты и назвал реквизиты банковской карты.

Калужанин перевел на этот счет 8 тысяч рублей, и скоро на почту ему пришло уведомление о поступлении заказа. Правда, открыв посылку, мужчина вместо датчика обнаружил там смятую пластиковую бутылку с водой.

Как сообщили сегодня, 14 июля, в региональном УМВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Личность злоумышленника тоже установлена. Им оказался 20-летний житель Краснодарского края. По версии правоохранителей, он размещал в интернете объявления о продаже несуществующего товара и, используя банковские реквизиты своей родственницы, похищал деньги откликнувшихся на предложения людей. При отправке товара через почтовое отделение он также представлялся вымышленным именем.

В настоящее время проверяется причастность мошенника к аналогичным преступлениям.