Калужанин за 8 тысяч купил мятую пластиковую бутылку

В калужскую полицию обратился мужчина с заявлением о хищении денег. Калужанин рассказал, что увидел в интернете объявление о продаже специализированного датчика. Посмотрев фотографии, он решил купить его и созвонился с продавцом. Тот согласился отправить товар почтой после стопроцентной предоплаты и назвал реквизиты банковской карты.
Калужанин перевел на этот счет 8 тысяч рублей, и скоро на почту ему пришло уведомление о поступлении заказа. Правда, открыв посылку, мужчина вместо датчика обнаружил там смятую пластиковую бутылку с водой.
Как сообщили сегодня, 14 июля, в региональном УМВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Личность злоумышленника тоже установлена. Им оказался 20-летний житель Краснодарского края. По версии правоохранителей, он размещал в интернете объявления о продаже несуществующего товара и, используя банковские реквизиты своей родственницы, похищал деньги откликнувшихся на предложения людей. При отправке товара через почтовое отделение он также представлялся вымышленным именем.
В настоящее время проверяется причастность мошенника к аналогичным преступлениям.
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