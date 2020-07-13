В Калужской области мужчина погиб во время пожара

Ночью 11 июля в деревне Лужница Куйбышевского района Калужской области при тушении пожара нашли тело 56-летнего мужчины. Подробнее об этом происшествии в понедельник, 13 июля, рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

- Дом имеет две квартиры, - отмечают в СК. - Квартира №1 собственником длительный период времени была не востребована, а в квартире №2 постоянно проживал погибший. К моменту прибытия следственно-оперативной группы возгорание дома было ликвидировано сотрудниками пожарной части, и из квартиры №2 извлечено тело мужчины со следами воздействия высокой температуры и пламени.

Согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате отравления угарным газом.

Предварительной причиной возникновения пожара в доме является неосторожное обращение с огнём при курении со стороны самого погибшего.

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