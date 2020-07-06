В Калуге остановилось движение на улице Салтыкова-Щедрина

Днём в понедельник, 6 июля, затруднено движение на улице Салтыкова-Щедрина.

Очевидцы сообщают о длинной пробке между улицами Болдина и Степана Разина, которая образовалась из-за аварии.

- На Салтыковке у водоканала ДТП, все стоит в обе стороны, - сообщил один из водителей в группе «Калуга ДТП» в «ВКонтакте». В этом же сообществе выложили фото.

Дорожная ситуация на 12:45 6 июля 2020 года.

Тем временем

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