Пропавшего калужанина нашли в лесу

В ночь на субботу, 4 июля, в Калужской области искали 86-летнего жителя деревни Казариново Малоярославецкого района Арона Разнатовского.

Дедушка ушёл в лес накануне днём и не вернулся, сообщали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Калужские волонтёры выехали на место около 3 часов ночи. И уже около 5 утра появилась информация, что пенсионер найден. Он жив.

Ранее мы рассказывали, что 29 июня в Жуковском районе пропала 65-летняя женщина.

В Калуге с 30 июня ищут 21-летнюю девушку, а в Сухиничском районе - 68-летнего мужчину.

Тем временем

В Калужской области четыре района остались без электричества во время грозы. Подробности.

В Калужской области мужчина с мотоциклом пропал в лесу. Подробности.