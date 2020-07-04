Пропавшего калужанина нашли в лесу

В ночь на субботу, 4 июля, в Калужской области искали 86-летнего жителя деревни Казариново Малоярославецкого района Арона Разнатовского.
Дедушка ушёл в лес накануне днём и не вернулся, сообщали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Калужские волонтёры выехали на место около 3 часов ночи. И уже около 5 утра появилась информация, что пенсионер найден. Он жив.
Ранее мы рассказывали, что 29 июня в Жуковском районе пропала 65-летняя женщина.
В Калуге с 30 июня ищут 21-летнюю девушку, а в Сухиничском районе - 68-летнего мужчину.
Тем временем
В Калужской области четыре района остались без электричества во время грозы. Подробности.
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