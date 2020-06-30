В Калужской области пропал 74-летний мужчина

В городе Ермолино Боровского района Калужской области пропал 74-летний Владимир РЯБИН. Во вторник, 30 июня, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга». Он не выходит на связь с 24 июня. В тот день пенсионер вышел из дома и не вернулся.

Приметы:

Рост – 175 см,

Худощавый,

Седые короткие волосы,

Темно-серая футболка,

Светло-серые брюки,

Зеленые галоши.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Ранее мы сообщали, что в городе Жуков Калужской области пропала 15-летняя девочка. Но она сама вернулась домой.

В Калуге продолжаются поиски двоих мужчин.

Также в Калуге 29 июня пропали две девочки. Их нашли на следующий день.