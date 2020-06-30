В Калуге пропали двое детей

В Калуге начались поиски двух девочек – 11-летней Елизаветы Макаровой и 16-летней Дианы Макаровой.

Около 14:00 в понедельник, 29 июня, они ушли гулять и не вернулись, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Девочки могут находиться в любом районе города, отмечают волонтёры.

Приметы Елизаветы:

Рост – 160 см,

Худощавая,

Светло-русые волосы,

Джинсовые шорты-юбка, розовая футболка.

Приметы Дианы:

Рост – 170 см,

Полного телосложения,

Темно-русые волосы до плеч,

Синие джинсы, серая футболка.

Если вы что-либо знаете о пропавших, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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