В Калуге пропали двое детей

В Калуге начались поиски двух девочек – 11-летней Елизаветы Макаровой и 16-летней Дианы Макаровой.
Около 14:00 в понедельник, 29 июня, они ушли гулять и не вернулись, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Девочки могут находиться в любом районе города, отмечают волонтёры.
Приметы Елизаветы:
Приметы Дианы:
Если вы что-либо знаете о пропавших, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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