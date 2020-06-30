В Калуге нашли пропавших девочек

Утром 30 июня в Калуге нашли живыми двух сестёр – 11 и 16 лет. Как мы уже рассказывали, они ушли гулять накануне днём и не вернулись.

По предварительным данным, девочки провели ночь на улице. Они гуляли в районе Яченского водохранилища, рассказали KP40 в пресс-службе УМВД по Калужской области. Они находились рядом с ракетой-носителем «Восток».

Полиция проводит проверку.

- Семья характеризуется удовлетворительно, на профилактических учетах не состоят, в Калужскую область переехали в 2018 году из другого региона, - рассказали KP40 в управлении Следственного комитета по Калужскй области. Это ведомство также проводит проверку.