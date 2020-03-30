218 новых заболевших коронавирусом нашли в соседних с Калужской областью регионах

Как мы уже рассказывали, 30 марта в Калуге подтвердили третий случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Все по стране за сутки зафиксировано 302 новых пациента. Общее число заражённых выросло до 1836, сообщает оперативный штаб.
Наибольший прирост наблюдается в Москве – 212 новых случаев. Также нашли больных и в других соседних с Калужской областью регионах: Московская область – 7, Тульская область – 1.
Распределение новых случаев по остальным регионам:
- Республика Коми - 15
- Санкт-Петербург - 8
- Республика Бурятия - 5
- Архангельская область - 4
- Белгородская область - 3
- Псковская область - 3
- Республика Адыгея - 3
- Республика Дагестан- 3
- Кировская область - 3
- Владимирская область - 2
- Ивановская область - 2
- Рязанская область - 2
- Вологодская область - 2
- Ленинградская область - 2
- Мурманская область - 2
- Кабардино-Балкарская Республика - 2
- Республика Марий Эл - 2
- Пермский край - 2
- Саратовская область - 2
- Челябинская область - 2
- Красноярский край - 2
- Липецкая область - 1
- Тверская область - 1
- Тульская область - 1
- Калининградская область - 1
- Республика Калмыкия - 1
- Ставропольский край - 1
- Оренбургская область - 1
- Республика Хакасия - 1
- Алтайский край - 1
- Иркутская область - 1
- Новосибирская область - 1
С 30 марта в Москве и Московской области действует режим самоизоляции для всего населения. Сейчас рассматривается вопрос о принятии таких же мер по всей стране.
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