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218 новых заболевших коронавирусом нашли в соседних с Калужской областью регионах

Дмитрий Ивьев , Фото: Минздрав РФ.
Опубликовано: 30.03.2020 12:38 0 1380
218 новых заболевших коронавирусом нашли в соседних с Калужской областью регионах

Как мы уже рассказывали, 30 марта в Калуге подтвердили третий случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Все по стране за сутки зафиксировано 302 новых пациента. Общее число заражённых выросло до 1836, сообщает оперативный штаб.

Наибольший прирост наблюдается в Москве – 212 новых случаев. Также нашли больных и в других соседних с Калужской областью регионах: Московская область – 7, Тульская область – 1.

Распределение новых случаев по остальным регионам:

  • Республика Коми - 15
  • Санкт-Петербург - 8
  • Республика Бурятия - 5
  • Архангельская область - 4
  • Белгородская область - 3
  • Псковская область - 3
  • Республика Адыгея - 3
  • Республика Дагестан- 3
  • Кировская область - 3
  • Владимирская область - 2
  • Ивановская область - 2
  • Рязанская область - 2
  • Вологодская область - 2
  • Ленинградская область - 2
  • Мурманская область - 2
  • Кабардино-Балкарская Республика - 2
  • Республика Марий Эл - 2
  • Пермский край - 2
  • Саратовская область - 2
  • Челябинская область - 2
  • Красноярский край - 2
  • Липецкая область - 1
  • Тверская область - 1
  • Тульская область - 1
  • Калининградская область - 1
  • Республика Калмыкия - 1
  • Ставропольский край - 1
  • Оренбургская область - 1
  • Республика Хакасия - 1
  • Алтайский край - 1
  • Иркутская область - 1
  • Новосибирская область - 1

С 30 марта в Москве и Московской области действует режим самоизоляции для всего населения. Сейчас рассматривается вопрос о принятии таких же мер по всей стране.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Минздрав РФ.
Опубликовано: 30.03.2020 12:38 0 1380
Тэги: общество коронавирус
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