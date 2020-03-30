218 новых заболевших коронавирусом нашли в соседних с Калужской областью регионах

Как мы уже рассказывали, 30 марта в Калуге подтвердили третий случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Все по стране за сутки зафиксировано 302 новых пациента. Общее число заражённых выросло до 1836, сообщает оперативный штаб.

Наибольший прирост наблюдается в Москве – 212 новых случаев. Также нашли больных и в других соседних с Калужской областью регионах: Московская область – 7, Тульская область – 1.

Распределение новых случаев по остальным регионам:

Республика Коми - 15

Санкт-Петербург - 8

Республика Бурятия - 5

Архангельская область - 4

Белгородская область - 3

Псковская область - 3

Республика Адыгея - 3

Республика Дагестан- 3

Кировская область - 3

Владимирская область - 2

Ивановская область - 2

Рязанская область - 2

Вологодская область - 2

Ленинградская область - 2

Мурманская область - 2

Кабардино-Балкарская Республика - 2

Республика Марий Эл - 2

Пермский край - 2

Саратовская область - 2

Челябинская область - 2

Красноярский край - 2

Липецкая область - 1

Тверская область - 1

Тульская область - 1

Калининградская область - 1

Республика Калмыкия - 1

Ставропольский край - 1

Оренбургская область - 1

Республика Хакасия - 1

Алтайский край - 1

Иркутская область - 1

Новосибирская область - 1

С 30 марта в Москве и Московской области действует режим самоизоляции для всего населения. Сейчас рассматривается вопрос о принятии таких же мер по всей стране.

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