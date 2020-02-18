Стая собак набросилась на девочку в Воротынске

Стая собак набросилась не девочку в посёлке Воротынск под Калугой. Об этом в соцсетях сообщила в субботу, 15 февраля, мама пострадавшего ребёнка Светлана СКРИПКИНА.

- Девочку не только укусили, но и преследовали агрессивные, озлобленные животные до подъезда. Мы обратились в травмпункт. У ребёнка укушенная рана и сильный испуг. Теперь полгода прививки от бешенства, - пишет Светлана. - Часть собак в стае с ошейниками. Хозяева просто отпускают погулять. У сучек течки, кобели агрессивные.

- Официально вам заявляю, что с укусами бездомными животными вчера никаких обращений в поселковой больнице не зарегистрировано. Кроме того, администрацией проведена работа по отлову 7 бездомных собак, - написал под сообщением женщины глава администрации городского поселения «Поселок Воротынск» Андрей ШАКУРА.

В ответ мама пострадавшей девочки выложила справку из детского травмпункта, который, напомним, находится в областной больнице в Анненках.

- Ситуация отвратительная, собаки бегают стаями по 5-6 хвостов, - сообщает местная жительница Александра РОДИОНОВА. - И когда идёшь на выгул со своей собакой с поводком, бездомные псины бросаются стаей, что от них не отбиться. Так же привожу ребёнка в садик в городок. Возле детсада бегают бездомные голодные собаки. Трехлетнего ребёнка чуть не укусили, я взяла своего дитя на руки, но псина все равно набросилась, схватила его за ботинок. Это хорошо, что утром были рядом люди и помогли отогнать!

UPD. После публикации этой новости в калужском региональном управлении Следственного комитета нам сообщили о проведении проверки.

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