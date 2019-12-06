Вынесен приговор водителю, из-за которого в Анненках погибла женщина

Районный суд Калуги на днях вынес приговор 27-летнему мужчине, который в июле устроил смертельное ДТП в Анненках.

Как установил суд, виновник пьяным сел за руль «Мицубиси Галант» и ехал по подъездной дороге от трассы М3 «Украина».

- Не соблюдая дистанцию, мужчина допустил столкновение с мотоциклом «Хонда», не останавливаясь, продолжил движение, наехал на пассажирку мотоцикла, а затем столкнулся с впереди идущим автомобилем «ГАЗ-330232», - рассказали в пятницу, 6 декабря, в прокуратуре Калужской области. - Только после этого его автомобиль прекратил дальнейшее движение.

Водитель и пассажирка мотоцикла получили травмы. Позже женщина скончалась в больнице. У неё остались двое маленьких детей.

Виновника ДТП отправили в колонию на 7 лет и 6 месяцев.

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