Две женщины и мужчина погибли, упав с балкона: вынесен приговор директору УК

В Обнинске директора управляющей компании признали виновной в причинении смерти по неосторожности трем людям. Приговор на днях вынес городской суд, сообщает в пятницу, 29 ноября, прокуратура Калужской области.

Как мы уже рассказывали, трагедия произошла в сентябре прошлого года на улице Победы. Мужчина и две женщины, одна из которых была беременна, находились на балконе общежития и упали вниз из-за обрушения ограждения.

- Одна из женщин присела на перила балкона, а мужчина, возможно желая напугать ее, схватился за перила и стал их расшатывать, - рассказывали ранее в Следственном комитете. - В следующий момент ограждение балкона опрокинулось, и три человека упали вниз на асфальт. В результате падения мужчина скончался на месте происшествия, а обе женщины - в больнице.

Суд решил, что 63-летняя директор управляющей компании «своевременно не выявила и не устранила имеющиеся повреждения балконной плиты и ограждения балкона, выход на который осуществлялся с общей кухни, не приняла мер к прекращению доступа жителей на балкон с целью обеспечения их безопасности».

Свою вину женщина признала. Она также выплатила компенсацию родственникам погибших.

Виновницу приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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