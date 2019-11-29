$ 64.10 0.13
70.57 0.13
Главная Новости Происшествия

Две женщины и мужчина погибли, упав с балкона: вынесен приговор директору УК

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.11.2019 15:35 2 666
Две женщины и мужчина погибли, упав с балкона: вынесен приговор директору УК

В Обнинске директора управляющей компании признали виновной в причинении смерти по неосторожности трем людям. Приговор на днях вынес городской суд, сообщает в пятницу, 29 ноября, прокуратура Калужской области.

Как мы уже рассказывали, трагедия произошла в сентябре прошлого года на улице Победы. Мужчина и две женщины, одна из которых была беременна, находились на балконе общежития и упали вниз из-за обрушения ограждения.

- Одна из женщин присела на перила балкона, а мужчина, возможно желая напугать ее, схватился за перила и стал их расшатывать, - рассказывали ранее в Следственном комитете. - В следующий момент ограждение балкона опрокинулось, и три человека упали вниз на асфальт. В результате падения мужчина скончался на месте происшествия, а обе женщины - в больнице.

Суд решил, что 63-летняя директор управляющей компании «своевременно не выявила и не устранила имеющиеся повреждения балконной плиты и ограждения балкона, выход на который осуществлялся с общей кухни,  не приняла мер к прекращению доступа жителей на балкон с целью обеспечения их безопасности».

Свою вину женщина признала. Она также выплатила компенсацию родственникам погибших.

Виновницу приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.11.2019 15:35 2 666
Тэги: происшествие
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев

БЛОГИ КОМПАНИЙ
Председатель Правления АО «Газэнергобанк» Денис Геннадьевич Ошев выступил спикером дискуссионной площадки «Финансовая доступность для МСП»
27 ноя 2019 09:57
Планируете выходные заранее? Проведите их в "Гагаринском"!
27 ноя 2019 11:18
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» продлил на две недели «Черную пятницу» в Калуге
В Россельхозбанке действуют повышенные ставки по вкладам в рублях
Министр сельского хозяйства Калужской области отметил вклад Россельхозбанка в решение задач агрокомплекса
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Главную ёлку Калуги переносят с Театральной площади на Старый Торг. А что вы думаете по этому поводу? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как делают дренаж вокруг дома: что учесть при проектировании
Жидкий полиуретан для форм: назначение, применение, особенности
Материалы и размеры оплёток на руль: правильный выбор

© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

             

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru