Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Пятница, 19 июля
$ 62.83 0.12
70.61 0.05
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Криминал

Три человека погибли, упав с балкона: судят директора управляющей компании

19.07.2019 17:33 1 266 Дмитрий Ивьев
Три человека погибли, упав с балкона: судят директора управляющей компании

Калужские следователи направили в суд уголовное дело, возбужденное в Обнинске в отношении директора управляющей компании. Женщину обвиняют в причинении в смерти по неосторожности трём людям.

По версии следствия, обвиняемая ненадлежащим образом следила за состоянием балкона на четвёртом этаже дома № 19 по улице Победы в Обнинске.

- В данном общежитии, в здании которого располагается сама управляющая компания, имеются общие кухни с выходом на балконы, входящие в общее имущество многоквартирного дома, - рассказали 19 июля в калужском областном управлении Следственного комитета. - Директор не осуществляла самостоятельно, не организовала и не контролировала осуществление подчиненными ей сотрудниками периодических осмотров, контрольных проверок и мониторинга состояния этих балконов.

Трагедия произошла 1 сентября прошлого года, когда мужчина и две женщины вышли на балкон, расположенный на четвертом этаже.

- Одна из женщин присела на перила балкона, а мужчина, возможно желая напугать ее, схватился за перила и стал их расшатывать, - отмечают в СК. - В следующий момент ограждение балкона опрокинулось и трое человек упали вниз на асфальт. В результате падения мужчина скончался на месте происшествия, а обе женщины, одна из которых была беременна, скончались в больнице.

На бетонной плите балкона следователи нашли растущие березы. По оценкам специалистов, им, учитывая специфическое место произрастания, около трёх лет. Именно столько обвиняемая женщина работала гендиректором УК.

- На допросе обвиняемая сообщила, что лично проводила необходимые осмотры, визуально, с улицы, оценивая состояние конструктивных элементов, - говорят следователи. - Обстоятельством, смягчающем наказание обвиняемой, может стать, по мнению следствия, противоправное поведение погибшего мужчины. Однако согласно заключению строительно-технической судебной экспертизы ограждение балкона, прямое назначение которого состоит в исключении падения людей и предметов, должно сохранять надежность и при физическом воздействии со стороны человека, в крайнем случае изменяя угол крепления, но не обрушаться.

В ближайшее время начнётся суд. Предполагаемой виновнице грозит до четырёх лет колонии.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
Еще новости из рубрики «Криминал»

Калужанин зарезал мать своего друга 19.07.2019 08:47

Мужчину 10 раз ударили ножом, но он смог убежать 17.07.2019 12:46

Калужане вложили в финансовую пирамиду 22 миллиона: вынесены приговоры 16.07.2019 16:46

Шесть убийств и стрельба в милиционера: преступников судят спустя 20 лет 12.07.2019 17:08

Калужская банда угнала машину и сожгла её по частям 12.07.2019 15:02

Народные новости
428 0
anyen
539 1
Alejandro
2358 35
Harry Dresden

Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 20 июля, 12:00
Мастер-классы в июле
Калуга
сб 20 июля, 12:00
Мероприятия в Полотняном заводе (июль)
п. Полотняный Завод, музей
сб 20 июля, 14:00
Парад плотов
Калужская область
сб 27 июля, 15:00
Военно-исторический фестиваль «Боровский рубеж»
Калужская область
вт 23 июля, 12:00
Курс "Берегиня"
Дом мастеров

Для детей

ср 31 июля, 12:00
"Каникулы с музеем" расписание на лето
Калужский музей изобразительных искусств
чт 01 августа, 19:00
«Рыцарский турнир, или Лучшие друзья»
Гостиный двор
сб 24 августа, 12:00
Парад колясок
Центральный парк культуры и отдыха
сб 19 октября, 12:00
"Маша и медведь". Очень детективная история
Арена КТЗ, ДК

Концерты

пт 26 июля, 19:00
«Золотые хиты советской эстрады»
Гостиные ряды
пт 02 августа, 19:00
Денис Мажуков & BAND «От буги-вуги до рок-н-ролла»
Гостиные ряды
чт 08 августа, 19:00
Концерт «Любимые мелодии»
Гостиные ряды
пт 16 августа, 19:00
Песни из любимых советских кинолент «Хорошие девчата»
Гостиные ряды

Кино

Искусство обмана
Король Лев
Человек-паук: Вдали от дома
Анна
Блоги компаний

ДелоБанк – в лидерах рейтинга MarksWebb

Вчера 14:03
Новости компаний

Карта МИР от ФОРА-БАНКА. Удобно! Выгодно! Надежно!

Россельхозбанк отменяет комиссии для экспортеров АПК

«Ростелеком» и «Ростех» будут совместно развивать цифровое здравоохранение

«Ростелеком» обновил портал Единой биометрической системы

Опросы
Уважаемые читатели! А на ваш взгляд, скульптуру «Кот учёный» нужно оставить на прежнем месте или переместить к зданию КГУ? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Печать

Viktorch1311 Сегодня 15:25

Газэнергобанк - ДелоБанк – в лидерах рейтинга MarksWebb

Газэнергобанк Вчера 14:03

Человеческое - Кликабельная релаксация

drughunter 17 июл 2019 11:30

Газэнергобанк - В мобильном приложении Газэнергобанка появилась оплата по QR-коду!

Газэнергобанк 16 июл 2019 17:06

Новости партнеров

Какую технику выбрать для обустройства мини-кабинета в квартире?

Киберспорт в России: есть к чему стремиться!

Когда стоит рефинансировать кредит?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.