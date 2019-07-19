Три человека погибли, упав с балкона: судят директора управляющей компании

Калужские следователи направили в суд уголовное дело, возбужденное в Обнинске в отношении директора управляющей компании. Женщину обвиняют в причинении в смерти по неосторожности трём людям.

По версии следствия, обвиняемая ненадлежащим образом следила за состоянием балкона на четвёртом этаже дома № 19 по улице Победы в Обнинске.

- В данном общежитии, в здании которого располагается сама управляющая компания, имеются общие кухни с выходом на балконы, входящие в общее имущество многоквартирного дома, - рассказали 19 июля в калужском областном управлении Следственного комитета. - Директор не осуществляла самостоятельно, не организовала и не контролировала осуществление подчиненными ей сотрудниками периодических осмотров, контрольных проверок и мониторинга состояния этих балконов.

Трагедия произошла 1 сентября прошлого года, когда мужчина и две женщины вышли на балкон, расположенный на четвертом этаже.

- Одна из женщин присела на перила балкона, а мужчина, возможно желая напугать ее, схватился за перила и стал их расшатывать, - отмечают в СК. - В следующий момент ограждение балкона опрокинулось и трое человек упали вниз на асфальт. В результате падения мужчина скончался на месте происшествия, а обе женщины, одна из которых была беременна, скончались в больнице.

На бетонной плите балкона следователи нашли растущие березы. По оценкам специалистов, им, учитывая специфическое место произрастания, около трёх лет. Именно столько обвиняемая женщина работала гендиректором УК.

- На допросе обвиняемая сообщила, что лично проводила необходимые осмотры, визуально, с улицы, оценивая состояние конструктивных элементов, - говорят следователи. - Обстоятельством, смягчающем наказание обвиняемой, может стать, по мнению следствия, противоправное поведение погибшего мужчины. Однако согласно заключению строительно-технической судебной экспертизы ограждение балкона, прямое назначение которого состоит в исключении падения людей и предметов, должно сохранять надежность и при физическом воздействии со стороны человека, в крайнем случае изменяя угол крепления, но не обрушаться.

В ближайшее время начнётся суд. Предполагаемой виновнице грозит до четырёх лет колонии.

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