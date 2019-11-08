Калужскую «чумную колбасу» обнаружили в Иваново

В пятницу, 8 ноября, стало известно, что зараженную африканской чумой калужскую колбасу обнаружили в Иваново.

- Геном вируса АЧС обнаружен в одной пробе колбасы вареной, произведённой в Калужской области, - сообщает Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.

Напомним, что в начале октября калужский областной комитет ветеринарии сообщил о проведенных проверках на одном из предприятий Боровского района, где обнаружили колбасу, зараженную вирусом африканской чумы свиней. Производителем занялась прокуратура. Тогда сообщалось, что всю зараженную африканской чумой колбасу уничтожили, а в цехах провели дезинфекцию.

Однако вирус АЧС в Иваново обнаружили в продукции этого же производителя.

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