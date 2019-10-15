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Всю зараженную африканской чумой колбасу уничтожили

15.10.2019 11:33 0 157
Всю зараженную африканской чумой колбасу уничтожили

 Областной комитет ветеринарии сообщил о проведенных проверках на одном из предприятий Боровского района, где обнаружили колбасу, зараженную вирусом африканской чумы свиней.

 В результате проведенного лабораторного исследования генетический материал вируса АЧС не обнаружен.

Все остатки готовой продукции, в которой были обнаружены фрагменты генетического материала вируса АЧС, а также свиноводческое сырье, из которого они были изготовлены, утилизированы на территории предприятия. В настоящее время осуществляется возврат на предприятие отгруженных партий готовой продукции для последующей утилизации.
 В самих цехах прошла заключительная дезинфекция, после которой в лабораторию отправили пробы.

Фото: pxhere.com.


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