Мужчине грозит два года колонии за аварию на улице Кирова

Поздно вечером 6 мая на улице Кирова в Калуге сбили пешехода. На днях завершилось расследование, дело передано в суд, рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области.

По версии следствия, 25-летний уроженец города Рыбинск ехал на «Мицубиси» и на перекрестке улицы Кирова и одноименного переулка не пропустил 48-летнего мужчину, пересекавшего дорогу по «зебре».

Пострадавшему калужанину был причинен тяжкий вред здоровью, подчеркивают в полиции.

Предполагаемому виновнику грозит до двух лет колонии.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.