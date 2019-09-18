Мужчине грозит два года колонии за аварию на улице Кирова

Поздно вечером 6 мая на улице Кирова в Калуге сбили пешехода. На днях завершилось расследование, дело передано в суд, рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области.
По версии следствия, 25-летний уроженец города Рыбинск ехал на «Мицубиси» и на перекрестке улицы Кирова и одноименного переулка не пропустил 48-летнего мужчину, пересекавшего дорогу по «зебре».
Пострадавшему калужанину был причинен тяжкий вред здоровью, подчеркивают в полиции.
Предполагаемому виновнику грозит до двух лет колонии.
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