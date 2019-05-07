Пешехода сбили на улице Кирова

Около 23:20 в понедельник, 6 мая, на улице Кирова в районе пересечения с одноименным переулком сбили пешехода. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

С различными травмами пострадавшего доставили в больницу.

Очевидцы происшествия сообщают, что водитель ехал со стороны площади Победы, а пешеход пересекал дорогу по «зебре».

- По тормозному пути видно, что водитель не ожидал, что там выпрыгнет пешеход, - написала одна из очевидцев в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте». - Тем более, ночью там вообще ничего не видно. Водитель хотел уйти от удара, просто не смог...

От удара разбилось лобовое стекло авто.

Точная информация о происшествии уточняется.

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