Найдена 15-летняя девочка, пропавшая 24 августа

Полицейские нашли 15-летнюю девочку, которая пропала 24 августа в Сухиничах. В ночь на 4 сентября её привезли домой, рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области.
- Правоохранители установили, что несовершеннолетняя находится в Санкт-Петербурге, куда она добралась, как позже пояснила, на попутном транспорте, - отмечают в полиции. - Целью ее поездки стала встреча с приятелем, с которым она познакомилась в интернете.
Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.
В УМВД подчеркивают, что девочка стоит на учете подразделения по делам несовершеннолетних. С ней продолжат профилактическую работу.
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