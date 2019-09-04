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Найдена 15-летняя девочка, пропавшая 24 августа

04.09.2019 12:24 5 2059 Дмитрий Ивьев
Найдена 15-летняя девочка, пропавшая 24 августа

Полицейские нашли 15-летнюю девочку, которая пропала 24 августа в Сухиничах. В ночь на 4 сентября её привезли домой, рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области.

- Правоохранители установили, что несовершеннолетняя находится в Санкт-Петербурге, куда она добралась, как позже пояснила, на попутном транспорте, - отмечают в полиции. - Целью ее поездки стала встреча с приятелем, с которым она познакомилась в интернете.

Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.

В УМВД подчеркивают, что девочка стоит на учете подразделения по делам несовершеннолетних. С ней продолжат профилактическую работу.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: дети происшествие
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