15-летнюю девочку ищут вторую неделю

С 24 августа в Сухиничах ищут 15-летнюю Анастасию ШАЛАЕВУ. На прошедших выходных об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Волонтёры отмечают, что она может находиться в другом городе.

Приметы:

Рост - 165 см,

длинные черные волосы,

карие глаза,

джинсовая куртка, черная футболка, черные штаны, рюкзак «Адидас».

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.