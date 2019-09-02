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15-летнюю девочку ищут вторую неделю

02.09.2019 12:22 0 1970 Дмитрий Ивьев
15-летнюю девочку ищут вторую неделю

С 24 августа в Сухиничах ищут 15-летнюю Анастасию ШАЛАЕВУ. На прошедших выходных об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Волонтёры отмечают, что она может находиться в другом городе.

Приметы:

  • Рост - 165 см,
  • длинные черные волосы,
  • карие глаза,
  • джинсовая куртка, черная футболка, черные штаны, рюкзак «Адидас».

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие дети
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