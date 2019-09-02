15-летнюю девочку ищут вторую неделю

С 24 августа в Сухиничах ищут 15-летнюю Анастасию ШАЛАЕВУ. На прошедших выходных об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Волонтёры отмечают, что она может находиться в другом городе.
Приметы:
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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