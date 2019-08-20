Полицию подключат к делу отравления лисят после экспертизы

Как мы рассказывали, неизвестный открыл клетки и отравил животных в центре реабилитации диких животных «Феникс». Зверей в срочно переводят на соседнюю территорию. Как уточнила нам руководитель «Феникса» Вероника МАТЮШИНА, были отравлены лисята. Она прокомментировала нам это происшествие.

- Мы решили перевести животных давно, это был вопрос времени, - говорит Вероника. - А последние события нас лишь ускорили. Отравление подтвердит московская лаборатория. Внутреннее расследование показало, что это так называемые «свои». У нас нет претензий к руководству базы [на которой содержались животные - прим. ред.], наоборот, им великое спасибо за гостеприимство, но люди работают разные, я не хочу рисковать животными.

Как мы рассказывали ранее, несколько лет назад Центр «Феникс» приютил предприниматель – руководитель автобазы. Он безвозмездно предоставил в пользование «Фениксу» свою землю, на которой и разместили клетки с животными.

Трупы отравленных лисят отправят на экспертизу в Москву. Когда отравление подтвердится официально, волонтёры планируют обратиться в полицию.