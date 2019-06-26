Поющая с волками: как Вероника Матюшина спасает диких животных

Вероника МАТЮШИНА улыбается и что-то тихонько напевает. Она сидит в клетке и обнимает волка. Тот внимательно слушает женский голос и начинает подвывать, следом вступает волчица. Особенно «серым» нравится, когда их хозяйка поёт что-нибудь из «Битлз».

Мать всех зверей

На Веронику смотрит множество глаз —это любопытные еноты, громко каркает ворон, лис бегает по периметру клетки. Мы — в Центре реабилитации диких животных «Феникс».

Волчица Ярочка поднимается на задние лапы, прижимает морду к прутьям клетки. Вероника наклоняется к животному и слегка покусывает его за нос, треплет по брюху. Затем тот же ритуал-приветствие проделывается с волком Яриком.

— Так они ведут себя в стае, — объясняет женщина. — Покусывание, заигрывание, обнюхивание — всё естественно. Я для них альфа (вожак. — Прим. автора), они должны оказать мне почтение.

К Веронике и Сергею волки попали двухнедельными щенками, поэтому воспринимают людей, как мать и отца. Все звери «Феникса» — с непростой судьбой, сюда чаще всего попадают подстреленные птицы, сбитые косули или живые экзотические игрушки, с которыми надоело возиться владельцам, — еноты, лисы, совы. Тех, кого можно выходить и выпустить на свободу, выпускают. Но есть звери-калеки, которые уже никогда не смогут вернуться в природу.

После выхода книги о Гарри Поттере многие стали заводить сов вместо игрушки. А наигравшись, птиц просто выбрасывают.

Обитает в «Фениксе» необычный питомец — степной орёл по кличке Боинг, «подельник» грабителей.

— С ним ограбили аптеку. Зашёл мужчина: «Девочки, хотите сфотографироваться с птичкой?» — «Хотим». И пока их фотографировали, из кассы пропали 70 тысяч. А потом птицу как ненужный вещдок выкинули в лесу, где случайно нашёл егерь. Когда орла принесли к нам, летать он не умел, — говорит Вероника.

Со школьного двора

Центр реабилитации появился 20 лет назад в обычной школе. Ученики приносили Веронике то птичку, то белочку. Год от года животных становилось всё больше и больше. Сначала они обитали в кабинете Вероники, потом им отвели школьный чердак.

Аистята.

— Вместе с детьми чердак обустроили, принесли с помоек стройматериалы, старый линолеум. Ребята сами сделали вольеры, — вспоминает руководитель «Феникса».

Как только о существовании центра узнали калужане, зверей стало гораздо больше. А благодаря Интернету и общению с волонтёрами-зоозащитниками диких животных начали привозить со всей страны — из ЦФО, с Урала, Камчатки.

Нередко среди обитателей центра оказываются и новорождённые.

— Они нуждаются в тепле и кормлении каждые 2 часа. Идя на работу, тащу с собой сумку, в сумке — кто-нибудь из товарищей: либо белки, либо ёжики, либо лисята. Кормлю малышей на переменах к огромному удовольствию детей. В общем, я всё время в декрете.

На птичьих правах

В 2014 году «Феникс» едва не закрылся. Веронике дали понять, что животным не место на чердаке школы. Мансарду, где они обитали, отключили от света и отопления. К тому времени зверей стало столько, что Вероника задумалась о новом помещении.

Многие годы она вынашивала идею создать зверокомплекс, обращалась за помощью к городским властям. Управление строительства и земельных отношений искало подходящий участок. Вскоре его нашли на Правом берегу, откликнулся даже инвестор. Но потом один градоначальник сменил другого, и о Фениксе» благополучно «забыли».

В 2015 году Вероника была вынуждена перевезти всех своих подопечных в Тулу. Каждую неделю моталась туда, чтобы проведать зверей.

Лис Фокс.

Лисёнок.

«Феникс» перестал принимать новых животных. Однако к Веронике по-прежнему обращались и люди, и спасатели, обнаружив раненого зверя, заползшую в квартиру змею, сбитую косулю или даже рысь.

Тогда многим казалось, что центр не возродится. Но два года спустя нашёлся предприниматель, который безвозмездно предоставил ему свою землю.

— Участок не такой большой, как нам хотелось бы, всего несколько соток, но мы довольны тем, что есть, — говорит Вероника.

«Феникс» находится на этой земле на птичьих правах, в любой момент собственник может попросить освободить территорию.

— Мы узнавали стоимость соседнего участка. 14 миллионов! Для нас это сумма неподъёмная, — говорит Вероника.

Одни за всех

— В основном работаем с мужем вдвоём. Когда нужна помощь в установке в вольере электропастуха, откликаются добровольцы. Было бы здорово, конечно, иметь работников, которые трудились бы по сменам, но им нужно платить зарплату. А с чего? Мы рассчитываем исключительно на семейный бюджет: моя учительская зарплата и то, что Сергей на монтаже заработает. Ученики часто спрашивают: «А сколько вам платят?» Отвечаю честно: «30 лет стажа, учитель высшей категории. Мой месячный доход почти 16 тысяч рублей. У нас по коммуналке долги были — мама дорогая! Продали двух щенков самоедов — расплатились.

Ещё на мне кредит висит. Зверей контактного зоопарка выгнали из торгового центра. Декабрь. Мороз. Владелец отдавать их не захотел, согласился продать за 157 тысяч. Я тут же взяла кредит. А когда увидела, в каком состоянии привезли ко мне животных, ужаснулась. Лиса с признаками бешенства, её пришлось усыпить. Владельцу пригрозила полицией — звери больные, без документов.

Её телефон звонит непрерывно. Одни хотят проконсультироваться, другим нужна помощь в пристройстве животного.

— Из Татарстана обращались, просят со львом помочь. До этого из Казахстана звонили, там медведь. Его заберёт киргизский центр реабилитации, — рассказывает Вероника. — Льву 1,5 года. Ему требуется серьёзная клетка и совсем другой подход, он плохо контактирует с людьми. Я не могу себе его взять! Ищу ходы в зоопарки, может быть, кто-то возьмёт хотя бы на передержку.

Смертельная работа

Пока мы разговариваем, за нами внимательно, выкручивая голову, следит сова. А орёл, обитающий по соседству, делает вид, что никого вокруг нет.

Орёл по кличке Боинг — бывший «грабитель».

Единственная клетка, куда иногда пускают посетителей, — с енотами. Но, войдя к ним, нужно быть готовым, что зверьки и в карманы заглянут, и шапку стащат, и «причёску сделают».

Хулиганы-еноты умиляют всех.

— К хищникам захожу только я. И то бывает, чуть зазеваешься, «пропустишь удар». Как-то мясо не сразу достала орлу Кире. Ей не понравилось, что оно в пакете. Вот птица и кинулась мне на ногу, причём ударила выше ботфорта. Шесть дырок оставила. Раны глубокие. Хотя и принимаешь меры безопасности, а совсем избежать травм невозможно. Ученики привыкли, что я хожу постоянно поцарапанная. Порой спрашивают: «Ну, кто это сделал?»

Мишкомания

За годы работы у «Феникса» появились щедрые благотворители, но их немного.

Прошлой зимой в центр попала камчатская медведица-сиротка Машка. Раскрученная федеральными каналами история зацепила людей. Приютившим медведицу волонтёрам на Камчатке перевели 40 тысяч рублей на билет до Москвы. А уже из столицы Машку на машине доставили в Калугу.

На страницу медведицы в «Фейсбуке» в считанные дни подписалась почти тысяча пользователей.

«К нашей Машке народ прицепился, это какая-то для него отдушина».

Калужане приносят для Машки фрукты, овощи, крупы мешками. Дети отдают медвежонку самое ценное — свои любимые мягкие игрушки.

Многие захотели увидеть камчатскую сиротку. Веронике даже пришлось временно прекратить приём посетителей. Питомцы до этого не видели такого количества гостей.

— Люди устали от плохих новостей, от чернухи, от повышенного уровня агрессии. К нашей Машке народ прицепился, это какая-то для него отдушина.

Как-то позвонила бабушка. Ей 81 год. Одинокая, кошек содержит. Говорит: «Я Машеньке набрала 10 тысяч на мёд. Купите ей башкирского мёда!» Мы приехали. Пообщались. Ну как ей можно отказать!

А то немцы с какого-то завода приехали и обалдели — русский медведь! Предлагали помощь на субботнике. Знаете, я сначала думала, что это мы Маше нужны, но потом поняла, что она людям даже нужнее! Каждый день посетители, каждый хочет чем-то помочь. Такого раньше в нашем центре не было!

Новорождённый бельчонок.

Призвание

Часто в соцсетях Вероника получает гневные комментарии, анонимы её оскорбляют, говорят, что вместо животных надо помогать старикам и сиротам.

— Мы с мужем выбрали свою стезю. Со стороны обывателей, наверное, кажемся ненормальными, зоошизой. Я хожу без макияжа, длиннющих ногтей, без причёски. Сколько раз мне говорили подруги, коллеги: «Тебе что, делать больше нечего?! Кому это надо? Да раздай ты всех этих животных! Заведи того, кто будет деньги приносить, прибыль. А ты только тратишься на них!» Но ведь я этим живу! Родилась с мыслью помогать животным. Сколько себя помню, всегда изучала зверей. Маленькой была, всех уличных зверюшек домой таскала. Кого можно спасти — лечила. А вот учителем я себя не видела. Однако и как педагог состоялась. В своих учениках уверена, даже в последних разгильдяях и раздолбаях. Я их учу, что можно, а чего нельзя делать в дикой природе. Они не потащат по весне ко мне птенца-слётка, если на это нет оснований. А принесут животное, которому действительно требуется помощь.

Главный помощник — «отец» волков Сергей КЛОЧЕК.

Эта статья была опубликована в №26 газеты Калужский перекрёсток от 26.06.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.