Неизвестный отравил зверей центра реабилитации диких животных «Феникс»

Центру реабилитации диких животных «Феникс» требуется экстренная помощь. Об этом сообщает волонтёр Наталия СУДЕЦ на своей странице в «Фейсбуке».
- Отравили несколько животных, черно-бурых лис выпустили из клетки. Сами они не могли открыть три замка. Охранник ничего не слышал, собаки не лаяли. Значит, кто-то из своих, сотрудников базы, где Центр сейчас обитает. На очереди, скорее всего, волки и еноты. Мы не можем рисковать и ждать, пока полиция найдёт преступника, - пишет Наталия.
Центру реабилитации нужна помощь в перевозке животных на соседнюю территорию, огороженную забором. Там обитает знаменитая медведица Машка.
- Камеры наблюдения нам пока не показали преступника. Трупы животных повезём на анализ в Москву, - добавляет волонтёр.
Оперативный комментарий от руководителя центра нам получить не удалось.
Напомним, мы не раз писали о Центре реабилитации диких животных «Феникс». Его бессменный руководитель Вероника Матюшина – единственный человек в области, который решает всевозможные ЧП с участием диких зверей, будь то сбежавшая экзотическая змея или подстреленная птица. В «Фениксе» выхаживают раненых зверей. Если это возможно, животных возвращают в природу. Инвалиды становятся постоянными обитателями Центра.
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