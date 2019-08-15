«БМВ» угнали у спящего владельца

В Кировском районе задержали 28-летнего мужчину из соседнего Куйбышевского района. Его подозревают в угоне машины. По версии следствия, он незаконно уехал на машине своего приятеля.

- Накануне владелец авто вместе с другом распивал спиртное, - рассказали 15 августа в УМВД по Калужской области. - Когда градус выпитого достиг своего предела, владелец авто уснул, а его знакомый решил воспользоваться данным обстоятельством. Злоумышленник проник в салон транспортного средства, завел двигатель ключом, который находился в замке зажигания, и выехал на улицы города.

Долго кататься ему не пришлось. На одной из улиц он врезался в припаркованную машину и попытался убежать, но его задержали сотрудники ГИБДД.

По статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» ему грозит до 5 лет колонии.

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