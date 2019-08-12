Пьяный водитель «Ауди» протаранил «Шкоду»

12.08.2019 12:47 1385 Автор: Александр НЕФЕДОВ. Фото автора.

Около 7:30 утра в субботу, 10 августа, в Обнинске на трассе М3 «Украина» столкнулись «Ауди» и «Шкода».

Со слов очевидцев, женщина за рулём «Шкоды» совершала левый поворот на зелёный сигнал светофора. В этот момент со стороны Москвы на высокой скорости, объезжая остановившиеся машины по встречной полосе, на перекрёсток выехал автомобиль «Ауди» и врезался в легковушку. От удара «Шкоду» откинуло на обочину, а «Ауди» - в кювет.

Водитель «Шкоды» получила серьезные травмы. Её госпитализировали в обнинскую больницу.

В «Ауди» находилась компания молодых людей. Судя по всему, серьезных травм они не получили, так как все, кроме водителя, сбежали с места происшествия. Водителю этого авто 32 года. Он из Москвы. По предварительным данным, мужчина вёл машину в состоянии сильного опьянения.

Отметим, что за несколько минут до аварии эта же «Ауди», выехав на встречную полосу через две сплошные, едва не врезалась в пассажирский автобус, который вез рабочих на завод. Этот инцидент попал на запись регистратора.

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