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Ребенок в Калуге выпал с 5 этажа

09.08.2019 14:55 2 2172 Дмитрий Ивьев
Ребенок в Калуге выпал с 5 этажа

Вечером в четверг, 8 августа, из окна пятого этажа в одной из многоэтажек Калуги выпал 4-летний мальчик. Инцидент произошел в период с 22:00 до 00:00, сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

- На момент происшествия мальчик находился дома один, - озвучили предварительные данные в СК. - Со слов матери ребенка, она отошла в аптеку для покупки лекарств сыну. Ребенок подошел к открытому окну на балконе, залез на табуретку и выпал. Он упал на землю.

Мальчик находится в больнице. Его состояние стабильное.

Следователи проводят проверку.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие дети
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