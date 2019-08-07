Пропавшего мужчину нашли живым

Как мы уже рассказывали, в понедельник, 5 августа, в деревне Михайловское Перемышльского района пропал 74-летний мужчина. Он вышел из дома и не вернулся, сообщали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Вечером во вторник пенсионера нашли живым, сообщили волонтёры. С ним всё в порядке.
Отметим, что в июне этот человек уже пропадал. Тогда все закончилось так же благополучно.
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