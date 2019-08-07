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Пропавшего мужчину нашли живым

07.08.2019 08:11 0 280 Дмитрий Ивьев
Пропавшего мужчину нашли живым

Как мы уже рассказывали, в понедельник, 5 августа, в деревне Михайловское Перемышльского района пропал 74-летний мужчина. Он вышел из дома и не вернулся, сообщали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Вечером во вторник пенсионера нашли живым, сообщили волонтёры. С ним всё в порядке.

Отметим, что в июне этот человек уже пропадал. Тогда все закончилось так же благополучно.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие
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