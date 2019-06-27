Мужчина пропал в лесу

В среду, 26 июня, в деревне Голухино Малоярославецкого района пропал 74-летний Петр Иванович ЗАКУРКО. С места отдыха он ушёл в сторону леса, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Приметы:
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Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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