Мужчина пропал в лесу

В среду, 26 июня, в деревне Голухино Малоярославецкого района пропал 74-летний Петр Иванович ЗАКУРКО. С места отдыха он ушёл в сторону леса, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост: 170 см.

Телосложение: xудощавое

Носит бороду

Цвет глаз: серые

Волосы: седые

Был одет в синий комбинезон с лямками, разноцветный в бело-голубую полоску свитер, черные ботинки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.