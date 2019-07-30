Женщина погибла в аварии на Киевской трассе

Утром в понедельник, 29 июля, авария с участием трёх машин произошла на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе.

По предварительным данным ГИБДД, 37-летний мужчина двигался на «Ладе Веста» со стороны Калуги по левой полосе и врезался в попутный «Ниссан». После этого «Ниссан» отбросило в ограждение, и машина врезалась в «Киа».

В аварии погибла 55-летняя пассажирка «Ниссана». Травмы получил предполагаемый виновник ДТП.

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