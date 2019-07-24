Пропавшего мужчину нашли мёртвым

Как мы уже рассказывали, на минувших выходных поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга» сообщал об исчезновении в Сухиничах 39-летнего мужчины. Во вторник, 23 июля, стало известно, что он погиб.
Сейчас проводится проверка, рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета.
- Мужчина работал сторожем, погиб при пожаре в своем доме в ночь на 16 июля, - подчеркнули в СК.
По данным МЧС, пожар в Сухиничах произошёл на улице Мицкевича. Однако изначально сообщалось, что в результате этого происшествия никто не пострадал. Вероятно, тело было найдено позже.
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