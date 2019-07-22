В Сухиничах пропал мужчина, в Ермолино – женщина

На выходных поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга» сообщил о пропаже в нашей области двух человек.
В Сухиничах исчез 39-летний Владимир Обуховский. О его местонахождении неизвестно с 15 июля.
Приметы:
А 20 июля ушла из дома и не вернулась 78-летняя Вера Иванова из Ермолино.
Приметы:
Если вы что-либо знаете о пропавших, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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