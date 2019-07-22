В Сухиничах пропал мужчина, в Ермолино – женщина

На выходных поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга» сообщил о пропаже в нашей области двух человек.

В Сухиничах исчез 39-летний Владимир Обуховский. О его местонахождении неизвестно с 15 июля.

Приметы:

Рост – 168 см,

Нормального телосложения,

Светло-русые волосы,

Зелёные глаза,

Ветровка болотного цвета, джинсы.

А 20 июля ушла из дома и не вернулась 78-летняя Вера Иванова из Ермолино.

Приметы:

Рост – 150 см,

Плотного телосложения,

Темно-русые волосы с сединой,

Голубые глаза,

Зимнее пальто болотного цвета с черным воротником.

Если вы что-либо знаете о пропавших, звоните по телефонам 112 или 88007005452.