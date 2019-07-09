В Товарково опять горит полигон ТБО

Во вторник, 9 июля, в очередной раз случился пожар на закрытом полигоне ТБО в Товарково.
- На данный момент идет срочное расширенное заседание по вопросу возгорания бывшего полигона, - сообщается на официальной страничке посёлка в «ВКонтакте».
Как нам рассказали в ГУ МЧС по Калужской области, на месте работают пожарные. Причины возгорания устанавливаются.
Напомним, что возгорания на закрытом полигоне в Товарково происходят регулярно. В феврале весь посёлок заволокло дымом.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Машина улетела в реку на калужской трассе 09.07.2019 15:55
Пятилетняя девочка убежала из детского сада 09.07.2019 12:07
20-летнюю девушку сбили на площади Победы 09.07.2019 10:32
Видео аварии: девушка на «Киа» сбила коляску с ребенком 09.07.2019 09:07
В Калуге пропал 66-летний мужчина 08.07.2019 16:57
С 1 июля все предприниматели должны установить онлайн-кассы
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: