В Товарково опять горит полигон ТБО

Во вторник, 9 июля, в очередной раз случился пожар на закрытом полигоне ТБО в Товарково.

- На данный момент идет срочное расширенное заседание по вопросу возгорания бывшего полигона, - сообщается на официальной страничке посёлка в «ВКонтакте».

Как нам рассказали в ГУ МЧС по Калужской области, на месте работают пожарные. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, что возгорания на закрытом полигоне в Товарково происходят регулярно. В феврале весь посёлок заволокло дымом.

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