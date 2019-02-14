Товарково задыхается: посёлок накрыло дымом

Жители посёлка Товарково Дзержинского района не могут открыть окна в своих квартирах и боятся выйти на улицу. Весь посёлок в четверг, 14 февраля, накрыло плотной пеленой дыма.
Всё дело в том, что уже несколько месяцев тлеет закрытый полигон ТБО. Если раньше жителей беспокоил только неприятный запах, то теперь к нему присоединился и едкий дым.
- Весь посёлок в дыму, - жалуется в соцестях Оксанка Черентаева. - Вонь стоит даже в квартире с закрытыми окнами.
- Уже и дома пахнет, даже с закрытыми окнами. Просто не посёлок, а газовая камера, - пишет Татьяна Сендецкая.
В администрации посёлка нам сообщили, что в настоящее время на месте находится глава посёлка. Спасатели борются с возгоранием. Выясняются причины случившего.
- Сегодня произошло особенно сильно возгорание, - подчеркнули в администрации.
Отметим, что вечером 14 февраля должен был состояться отчёт главы администрации посёлка Товарково Николая Дроздова. Однако его решили отменить до устранения пожара на свалке. Жители посёлка планировали прийти на отчёт и потребовать от главы объяснений, почему несколько месяцев власти не могут справиться с тлеющим полигоном.
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