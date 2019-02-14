Выжить в Товарково: горящую свалку засняли с воздуха

Как мы рассказывали, посёлок Товарково заволокло дымом от горящей свалки. Люди задыхаются, не могут выйти на улицу, запах тлеющего мусора проник даже в их квартиры.
Заместитель главы администрации Дзержинского района Виктор ГОЛОВАЧ рассказал нам 14 февраля, что спасателям удалось справиться с открытым огнём, но мусор по-прежнему тлеет.
- На месте работает техника. - пояснил он. - В настоящее время осуществляется отсыпка грунтом. Пожарная часть привезла мотопомпу, она будет запущена в случае появления открытого огня. Причины возгорания неизвестны. Полигону более 40 лет. В последнее время он закрыт.
Вид на свалку с воздуха.
Напомним, что мусор в посёлке тлеет последние несколько месяцев. Жители возмущены тем, что власти не могут справиться с ситуацией. Активисты собрались прийти на отчёт главы администрации Товарково, который состоится сегодня в 18:00.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Товарково задыхается: посёлок накрыло дымом 14.02.2019 10:31
Двух женщин сбили за вечер в Калуге 13.02.2019 16:53
Два человека погибли в лобовой аварии на Киевской трассе 13.02.2019 16:20
Навес рухнул на торговой базе в Калуге 13.02.2019 15:44
На калужском заводе обрушилась крыша – пострадали два человека 13.02.2019 15:09
Сбербанк делает госуслуги еще доступнее
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: