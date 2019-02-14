Выжить в Товарково: горящую свалку засняли с воздуха

Как мы рассказывали, посёлок Товарково заволокло дымом от горящей свалки. Люди задыхаются, не могут выйти на улицу, запах тлеющего мусора проник даже в их квартиры.

Заместитель главы администрации Дзержинского района Виктор ГОЛОВАЧ рассказал нам 14 февраля, что спасателям удалось справиться с открытым огнём, но мусор по-прежнему тлеет.

- На месте работает техника. - пояснил он. - В настоящее время осуществляется отсыпка грунтом. Пожарная часть привезла мотопомпу, она будет запущена в случае появления открытого огня. Причины возгорания неизвестны. Полигону более 40 лет. В последнее время он закрыт.

Вид на свалку с воздуха.

Напомним, что мусор в посёлке тлеет последние несколько месяцев. Жители возмущены тем, что власти не могут справиться с ситуацией. Активисты собрались прийти на отчёт главы администрации Товарково, который состоится сегодня в 18:00.

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