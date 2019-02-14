Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Четверг, 14 февраля
$ 65.68 0.04
74.39 0.24
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Выжить в Товарково: горящую свалку засняли с воздуха

14.02.2019 16:14 0 597 Елена Французова
Выжить в Товарково: горящую свалку засняли с воздуха

Как мы рассказывали, посёлок Товарково заволокло дымом от горящей свалки. Люди задыхаются, не могут выйти на улицу, запах тлеющего мусора проник даже в их квартиры.

Заместитель главы администрации Дзержинского района Виктор ГОЛОВАЧ рассказал нам 14 февраля, что спасателям удалось справиться с открытым огнём, но мусор по-прежнему тлеет.

- На месте работает техника. - пояснил он. - В настоящее время осуществляется отсыпка грунтом. Пожарная часть привезла мотопомпу, она будет запущена в случае появления открытого огня. Причины возгорания неизвестны. Полигону более 40 лет. В последнее время он закрыт.

Вид на свалку с воздуха.

Напомним, что мусор в посёлке тлеет последние несколько месяцев. Жители возмущены тем, что власти не могут справиться с ситуацией. Активисты собрались прийти на отчёт главы администрации Товарково, который состоится сегодня в 18:00.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Елена Французова 
Тэги: происшествие виктор головач
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Товарково задыхается: посёлок накрыло дымом 14.02.2019 10:31

Двух женщин сбили за вечер в Калуге 13.02.2019 16:53

Два человека погибли в лобовой аварии на Киевской трассе 13.02.2019 16:20

Навес рухнул на торговой базе в Калуге 13.02.2019 15:44

На калужском заводе обрушилась крыша – пострадали два человека 13.02.2019 15:09

Народные новости
297 8
frank
1448 22
eva99
1454 8
bornholio

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Сбербанк делает госуслуги еще доступнее

06 фев 2019 15:10
Новости компаний

«Ростелеком» придумал, как бизнесу сэкономить деньги, соблюдая законы

«Ростелеком» предложил свою «Историю» сотовой связи

Почта России завершила создание объединенного центра обработки данных

Cеминар «Маркетинговые инструменты в HR»

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 Вчера 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

Новости партнеров

Борьба с игроманией в Клинике Марии Фроловой

Даниил Мартынов: «Такой программы подготовки волонтеров еще нет ни в одной стране мира»

Общие проблемы со здоровьем у дальнобойщиков и программистов

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.