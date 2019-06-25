Биологический отец пытается вернуть «малышку с помойки»

Девочка, которую пытались выдать за подкидыша, всё ещё находится в специализированном учреждении. Об этом во вторник, 25 июня, нам рассказала главный специалист отдела по работе с замещающими семьями и охране имущественных прав несовершеннолетних Елена ДОНСКАЯ.
Напомним, что 17 декабря прошлого года в районе улицы Дарвина, 14 в Калуге у мусорных контейнеров была обнаружена девочка. Позже стало известно, что ребёнка за подкидыша пытался выдать биологический отец.
Сейчас молодой человек через суд установил своё отцовство. Как нам стало известно, он хочет воспитывать свою дочь.
- Как только отцом будет получено решение суда с отметкой о вступлении его в законную силу, в установленном порядке оформлено свидетельство о рождении, где он записан как отец, он имеет право обратиться в органы опеки по поводу передачи ему ребёнка на воспитание. Пока его в нашем отделе по данному вопросу не было, - пояснила Елена Донская.
После этого органы опеки и попечительства, возможно, будут ходатайствовать о лишении его родительских прав. В случае лишения родительских прав, биологический отец девочки будет обязан платить алименты.
К слову, в прошлом году калужанки оставили в роддоме 21 малыша. Всего в 2018 году 117 детей в Калуге стали сиротами, только 20 из них потеряли родителей, остальные – это социальные сироты. Родители 35 детей лишены родительских прав. У 13 ребят папы и мамы находятся в колониях, родители ещё двух малышей в розыске, девять детей признаны лишенными родительского попечения судом, два ребёнка подкинуты в роддомы и больницы, одного забрали у родителей в связи с угрозой его жизни и здоровью.
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