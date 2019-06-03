Мотоциклист погиб у автозаправки

В воскресенье, 2 июня, в Калужской области погиб ещё один мотоциклист. Напомним, ранее 26 мая в Калуге за один день разбили два байкера.
Третий случай произошёл в Жуковском районе на дороге Жуков – Протва. Мотоциклист без госзнаков на «Ямахе» врезался в «Опель», который выезжал с территории автозаправки.
Удар был такой силы, что мотоциклист погиб. Его пассажир получил травмы. Кто именно нарушил правила и виноват в трагедии, сейчас выясняется.
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