Два мотоциклиста погибли в Калуге

Вечером в воскресенье, 26 мая, на территории Калуги произошли две аварии, в которых погибли два мотоциклиста.

По предварительной информации калужского управления ГИБДД, около 20:50 на улице Московской в районе перекрестка с Поселковой 43-летний водитель «Жигулей» поворачивал налево и не пропустил 28-летнего мотоциклиста на «Хонде».

Пассажира «Хонды» отвезли в больницу, мотоциклист погиб.

Чуть позже в этот же вечер, около 22:00, в Тихоновой Пустыни 38-летний водитель УАЗа при обгоне протаранил попутный мотоцикл TTR125 под управлением 35-летнего мужчины, рассказали в дорожной полиции. Мотоциклист погиб.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.