Два мотоциклиста погибли в Калуге

Вечером в воскресенье, 26 мая, на территории Калуги произошли две аварии, в которых погибли два мотоциклиста.
По предварительной информации калужского управления ГИБДД, около 20:50 на улице Московской в районе перекрестка с Поселковой 43-летний водитель «Жигулей» поворачивал налево и не пропустил 28-летнего мотоциклиста на «Хонде».
Пассажира «Хонды» отвезли в больницу, мотоциклист погиб.
Чуть позже в этот же вечер, около 22:00, в Тихоновой Пустыни 38-летний водитель УАЗа при обгоне протаранил попутный мотоцикл TTR125 под управлением 35-летнего мужчины, рассказали в дорожной полиции. Мотоциклист погиб.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
В Калуге «Ниссан» сбил пешехода 27.05.2019 11:00
Фура протаранила машину с семьёй, легковушка сгорела 27.05.2019 08:59
«Жигули» сбили мотоциклиста в Калуге 27.05.2019 08:30
«Опель» сбил пешехода в Калуге 26.05.2019 11:00
Страшная авария произошла на трассе Калуга-Тула 25.05.2019 19:40
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Газэнергобанк начинает сбор биометрии
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: