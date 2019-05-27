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Два мотоциклиста погибли в Калуге

27.05.2019 10:30 24 7633 Дмитрий Ивьев, Фото: УГИБДД по Калужской области.
Два мотоциклиста погибли в Калуге

Вечером в воскресенье, 26 мая, на территории Калуги произошли две аварии, в которых погибли два мотоциклиста.

По предварительной информации калужского управления ГИБДД, около 20:50 на улице Московской в районе перекрестка с Поселковой 43-летний водитель «Жигулей» поворачивал налево и не пропустил 28-летнего мотоциклиста на «Хонде».

Пассажира «Хонды» отвезли в больницу, мотоциклист погиб.

Чуть позже в этот же вечер, около 22:00, в Тихоновой Пустыни 38-летний водитель УАЗа при обгоне протаранил попутный мотоцикл TTR125 под управлением 35-летнего мужчины, рассказали в дорожной полиции. Мотоциклист погиб.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: УГИБДД по Калужской области.
Тэги: дтп происшествие
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