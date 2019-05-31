Девочку сбили на «зебре»

В четверг, 30 мая, на «зебре» во Мстихино пострадала 16-летняя школьница.

Как сообщает УГИБДД по Калужской области, 24-летняя женщина на «Шевроле» не предоставила преимущество ребёнку. В результате девочка получила травмы различной степени тяжести и попала в больницу.

Напомним, в последние дни число аварий с участием пешеходов заметно увеличилось. За три дня это уже седьмой случай.

Днём ранее в Калуге сбили двух девочек 9 и 10 лет, а позавчера было зарегистрировано 4 случая.