Девочку сбили на «зебре»

В четверг, 30 мая, на «зебре» во Мстихино пострадала 16-летняя школьница.
Как сообщает УГИБДД по Калужской области, 24-летняя женщина на «Шевроле» не предоставила преимущество ребёнку. В результате девочка получила травмы различной степени тяжести и попала в больницу.
Напомним, в последние дни число аварий с участием пешеходов заметно увеличилось. За три дня это уже седьмой случай.
Днём ранее в Калуге сбили двух девочек 9 и 10 лет, а позавчера было зарегистрировано 4 случая.
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