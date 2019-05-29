Плевать на «зебру»: за день водители сбили четверых пешеходов

В среду, 29 мая, Управление ГИБДД по Калужской области рассказало об авариях, которые произошли днём ранее. Подавляющее их большинство - четыре из шести - связано с наездом на пешеходов. Причём, в трёх случаях, судя по предварительной информации, скорее всего виноваты водители.

Первая авария произошла в Калуге в Анненках. Около половины девятого утра водитель автомобиля «Сузуки» сбил 44-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Второе ДТП произошло уже в 13:45 на южном обходе Калуги, на 9 км трассы Секиотово – Анненки. Там водитель ВАЗа, ехавший в сторону Анненок, сбил на «зебре» 76-летнего пешехода.

Следующая авария произошла в Обнинске около половины шестого вечера. На улице Кабицинская, 11а водитель «Москвича», задом выруливая с парковки магазина, сбил 65-летнюю женщину.

И последняя авария также произошла в Обнинске ближе к 11 часам вечера. 36-летний водитель «Нисана» наехал на 18-летнюю девушку, которая перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода.

Все пострадавшие остались живы, но получили травмы различной степени тяжести, сообщает УГИБДД по Калужской области.