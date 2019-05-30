Поехали по детям: в Калуге сбили двух девочек

Как мы уже писали, позавчера, 28 мая, в Калужской области произошло необычно много аварий с участием пешеходов. За день сбили четырёх человек. В среду, 29 мая, эта история продолжилась. За два дня в Калуге сбили двух девочек.

В первом случае, судя по предварительной информации, виноват сам ребёнок. 10-летняя школьница переходила улицу Братьев Луканиных в неустановленном месте, когда её сбила 31-летняя женщина на «Шевроле».

- Девочка получила травмы различной степени тяжести, - сообщает ГИБДД.

Второе ДТП произошло на «зебре» улицы Ленина. 29-летний молодой человек сбил 9-летнюю девочку. Она также получила различные травмы.

Все обстоятельства аварий уточняются.