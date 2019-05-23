Смерть ребёнка в машине: отцу вынесли наказание

Судебным штрафом в 10 тысяч рублей наказан 40-летний житель Калуги, в машине которого в феврале этого года погиб его шестилетний сын. Уголовное дело, напомним, было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Следствие установило, что калужанин в нарушение ПДД оставил ребёнка в запертой машине рядом с железнодорожной больницей.
- Мальчик находился в машине один более 50 минут, - рассказали в четверг, 23 мая, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В это время в автомобиле произошел пожар, в результате которого ребенок получил термические ожоги и смертельно отравился продуктами горения.
Напомним, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки. Аккумулятор в этой модели «Ауди» расположен под задним сиденьем.
В Следственном комитете назвали несколько причин, по которым нельзя оставлять ребенка в припаркованной машине одного:
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Уважаемые читатели, а вы оставляете детей в машине? Расскажите в комментариях!
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