Названы причины возгорания автомобиля, в котором погиб шестилетний мальчик

Как мы уже рассказывали, в четверг, 7 февраля, около Железнодорожной больницы на улице Болотникова в Калуге загорелся автомобиль «Ауди», в котором в это время находился 6-летний мальчик.

- ЧП произошло около 12:30, - сообщили нам в пресс-службе главного регионального управления МЧС. – В результате возгорания ребёнок получил термические ожоги лица, рук, дыхательных путей. Мальчик был оставлен без присмотра в заведённой машине. Из автомобиля его извлекли и передали врачам Железнодорожной больницы очевидцы. К сожалению, спасти мальчика не удалось, он скончался в результате отравления продуктами горения. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки транспортного средства с последующим возгоранием.

Отметим, что на этой модели автомобиля аккумулятор расположен под задним сиденьем.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ: «Причинение смерти по неосторожности».

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