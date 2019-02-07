Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Четверг, 07 февраля
$ 65.67 0.10
74.77 0.14
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Названы причины возгорания автомобиля, в котором погиб шестилетний мальчик

07.02.2019 17:04 5 10330 Оксана КОЛОСОВА, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Названы причины возгорания автомобиля, в котором погиб шестилетний мальчик

Как мы уже рассказывали, в четверг, 7 февраля, около Железнодорожной больницы на улице Болотникова в Калуге загорелся автомобиль «Ауди», в котором в это время находился 6-летний мальчик.

- ЧП произошло около 12:30, - сообщили нам в пресс-службе главного регионального управления МЧС. – В результате возгорания ребёнок получил термические ожоги лица, рук, дыхательных путей. Мальчик был оставлен без присмотра в заведённой машине. Из автомобиля его извлекли и передали врачам Железнодорожной больницы очевидцы. К сожалению, спасти мальчика не удалось, он скончался в результате отравления продуктами горения. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки транспортного средства с последующим возгоранием.

Отметим, что на этой модели автомобиля аккумулятор расположен под задним сиденьем.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ: «Причинение смерти по неосторожности».

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Оксана КОЛОСОВА 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: дети происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Ребёнок заживо сгорел в машине рядом с железнодорожной больницей 07.02.2019 14:38

Губернатор: дорожные условия не были причиной аварии с автобусом 04.02.2019 09:27

Семьям погибших в ДТП под Калугой выплатят по миллиону рублей 04.02.2019 08:41

Губернатор прокомментировал аварию, в которой погибли дети 03.02.2019 22:59

В полиции рассказали о водителе автобуса, в котором погибли семь человек 03.02.2019 22:33

Народные новости
4269 32
Alejandro
5011 31
Pravdiviy
4230 9
Boris14

Комментарии читателей: 5 шт.

загрузка комментариев

Блоги компаний

Сбербанк делает госуслуги еще доступнее

Вчера 15:10
Новости компаний

«Ростелеком» предложил свою «Историю» сотовой связи

Почта России завершила создание объединенного центра обработки данных

Cеминар «Маркетинговые инструменты в HR»

«Ростелеком» предоставил калужским образовательным организациям «правильные» сайты и электронные учебники

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Новости партнеров

Покупайте в интернете дешево: обзор цен всех магазинов

Ferretti e Ferretti и Caroti — правильная детская мебель

Глянцевая бумага А4 формата для струйных принтеров

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.